Rihanna e pranon se nuk janë miq me Drake që prej ndarjes

Këngëtarja e hitit “Diamonds” mori komente pozitive nga fansat e saj, teksa u shfaq sensazionale në kopertinën e “Vogue”.

Ajo tregoi trupin e saj në bikini, ku në fokus kishte këmbët seksi, por që ishin të padepiluara, shkruan TheSun, transmeton lajmi.net.

Super-ylli zbuloi që është vetëm një nga ne dhe zbuloi se është e papërsosur në fotografitë që ndau me ndjekësit në Instagram, vetëm pasi ishte publikuar kopertina e “Vogue”, e cila përmbante imazhin e saj në të.

Këngëtarja kur foli për lidhjen që kishte me Drake, në intervistë pranoi se më nuk janë miq me të duke thë në “Nuk kemi miqësi tani, por ne nuk jemi as armiq”.

Rihanna tani është në lidhje me miliarderin saudit, Hassan Jameel, lidhje e cila është konfirmuar gjatë janarit të vitit të kaluar. /Lajmi.net/