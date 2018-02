“Republika e Kosovës do të rron mbi supet e tuaja përjetësisht”

Sekretari i AKR-së, Rrahim Pacolli i ka uruar ditëlindjen simbolit të rezistencës, Adem Demaçi.

Pacolli përmes një statusi në Facebook ka thënë se Demaçi, me veprën e tij ka ndritur një popull të tërë.

“Sot e feston ditëlindjen e 82-të, Heroi i madh kombëtar, ikona e rezistencës sonë ndaj okupatorit, fituesi i çmimit Saharov për të drejta të njeriut të Parlamentit Europian. Urime ditëlindjen Baci Adem. Rrënofsh përjetësisht sepse Republika e Kosovës do të rron mbi supet e tuaja përjetësisht. Me veprën tënde e ke ndritur një popull të tërë me sakrificën tënde jetësore”, ka shkruar Pacolli në Facebook./Lajmi.net/