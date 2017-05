Reperi i njohur shqiptar bëhet baba për herë të parë (Foto)

Zekë Blakaj është reperi grupit Klani Shqiptarë, ai sot është bërë baba për herë të parë, shkruan “Kosovarja”.

Në familjen Blakaj ka një gëzim të madh sot, ngase Zeka dhe bashkëshortja e tij u bënë prindër për herë të parë duke sjell në jetë një djalë, të cilit ia kanë vënë emrin Avni. Zeka ndryshe njihet si një patriot i madh dhe këtë emër e ka përzgjedhur për t’ia vënë djalit të tij. Gëzimit të parë.

Reperi Blakaj sot e ka bërë lajmin e ditur përmes një fotografie ku ai e ka nda me ndjekësit e tij në facebook, ndërsa fotos ia ka bashkangjitur këto fjalë: “Pa vullnetin e Zotit asgjë nuk bëhët. Zot faleminderit qe na e dha mundësinë të bëhëm prindër! Zoti na gëzoi sot me një djalë. Mirse erdhe Avni Blakaj ,qofsh me jetë të gjatë dhe të lumtur u bëfsh plak me mjekërr!”.