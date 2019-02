Reperi afrikan në 11 vjetorin e Pavarësisë sjell versionin rep të këngës “Mora Fjalë”

View this post on Instagram

🇽🇰URIME PAVARSIA🇽🇰 / 🇦🇱 URIME SHQIPE 🇦🇱 • ⬇️tekst⬇️ • Nëse i mbrrim mëshum se 1000 Komentar, do e postoj krejt Këngen ! Qfar mendon me cillin Artist e kom kry ket Këng? Boj Tag atë që mendon! Dhe mos harro ta bojsh Tag Shokun tënd me të cilin do e kalojsh ditën e Pavarsis. Gjdo të mir dhe shihemi së shpejti👋🏾 • 🔴🔴🔴T E K S T🔴🔴🔴 Pavarsia! Kejt shqiptarët bashkë Me plis mbi kokë festojna Flamuri me 6 ylla Shqiponja është e jona 20 vite ma parë për Kosovë dëgjova Tash 11 vite Të pavarur jetojna Bac u kry Ju luftuat për këtë liri E dhat jetën për rini E Kosovës në botë zëri me ju ndi (shqipee) Tash na duhen vizat Me shku jasht mu pa me nipat Mu perqafu për t’mira Mu bo bashkë krejt shqiptaria Prej Hasan Prishtinës Deri në Isë Boletin Jena shqipet krejt me plis Prej Prekazit deri në Paris Një rrugë e një qëllim Një gjakë është për një komb E flamuri me shqiponjë Nalt me dron – *mbi* stadion Po na she Rugova e Ismail Qemajli Jena bo krejt bashkë Për me mbrojt vatanin Se besa ende vlen është fjala e shqiptarit Urime pavarsinë Heroi Adem Jashari #Pavarsia #Urime #Cliqme #Kosovo