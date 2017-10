Reformat e Agjendës Evropiane prioritet për Grupin Parlamentar të LDK- së

Kryetari i Grupit Parlamentar te LDK- së Avdullah Hoti së bashku me deputet Vjosa Osmani në cilësinë e Kryetares për Punë të Jashtme dhe Lumir Abduxhiku Kryetar i Komisionit për Buxhet dhe Financa priten në takim Shefen e Zyrës së BE - së në Kosovë Nataliya Postolova.

Gjatë këtij takimi Hoti falënderoj Apostoloven për bashkëpunimin e deri tanishëm si dhe për përpjekjen e BE – së për të ndihmuar vendin në procesin e integrimit evropian dhe një kohësisht bëri të qartë se ky bashkëpunim do të vazhdoj edhe më tej sa i për ketë Grupit Parlamentar të LDK- së.

Theks i veçant u vu në vazhdimin zbatimit të reformave të agjendës evropiane me ç’ rast z. Hoti tha “ Agjenda e Reformave Evropiane është proces i inicuar dhe i venë në jetë nga ana e Qeverisë Musatafa andaj ne si opozitë do të jemi të përkushtuar që ky proces të vazhdoj të zbatohet nga ana e qeverise aktuale”.

Apostolova ne vazhdim informoj Hotin dhe deputet për prioritet e e BE- së për periudhën e ardhshme si dhe ofroj mbështetje për deputet për zbatimin e reformave të cilat burojnë nga MSA -ja dhe mekanizmat përkatës të saj.

Hoti dhe deputetet Osmani dhe Abdixhiku më tej informuan Apostolova lidhur me prioritet e tyre si Kryetar të Komisioneve me rëndësi të veçantë siç është ai për Punë të Jashtme dhe ai për Buxhet dhe Financa.

“ Liberalizimi i Vizave dhe çështja e njohjes së Kosovës nga ana e pesë vendeve të BE – së do të jenë prioritete kyçe të Komisionit që unë drejtoj” tha Osmani dhe me këtë rast kërkoj nga ana e Zyrës së BE-së qartësimin e pozicionit të tyre lidhur me deklaratat e fundit lidhur me procesin e luftimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar, si kriter për liberalizimin e vizave.

Hoti duke u ndërlidhur me çështjen e ngritur nga ana e deputetes Osmani ngriti shqetësimin rreth deklaratave të fundit nga ana e BE- së lidhur me kthimin e kriterit të luftimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar duke theksuar se do të kërkojnë nga ana e Qeverisë Haradinaj si dhe do të kujdesen që kriteret e vendosura nga ana e Qeverisë Mustafa sa i përket luftimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar të vazhdojnë.

“ Sa i përket Komisionit për Buxhet dhe Financa më lejoni të ju informoj se sot do të mbahet takimi i këtij Komisioni ku pikë e rendit të ditës është edhe Rishqyrtimi i Buxhetit. Ashtu sikur për pikën e sotme edhe në përgjithësi sa i përket Buxhetit dhe Financave do të kujdesem që standardet e vendosura nga Qeveria e kaluar të vazhdojnë, me kujdes të veçantë do të shqyrtojmë shpenzimet kapitale si dhe çështjen e Ligjit të Veteranëve por pa lënë anash Ligjin për Sigurimet Shëndetësore” tha Abdixhiku gjatë informimit për prioritetet e Komisionit për Buxhet dhe Financa të cilin e udhëheq ai.

Me tej Apostolova ngriti edhe çështjen e Dialogut me Serbinë me ç’rast Hoti paraqiti qëndrimin e Grupit Parlamentar të LDK- së se Dialogun me Serbinë në parim e mbështesin duke theksuar se i njëjti duhet të udhëhiqet nga ana e Qeverisë dhe raportimi ne Kuvend për këtë çështje duhet të jetë i rregullt.