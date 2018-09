Referendumi në Maqedoni, 2.45 për qind dalje deri në orën 9:00

Në Maqedoni po zhvillohet referendumi për marrëveshjen me Greqinë për çështjen e emrit, i cili është vlerësuar si historik për të ardhmen euroatlantike të vendit.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve kumtoi se deri në orën 9:00, në votime kanë dalur 2.45 për qind e qytetarëve me të drejtë vote. Të dhënat kanë të bëjnë me rreth 71 për qind të vendvotimeve. Vendvotimet janë hapur në kohë dhe deri më tani nuk janë regjistruar parregullsi në ecurinë e procesit votues.

Rreth 1.8 milion qytetar me të drejtë vote janë ftuar t’i përgjigjen pyetjes: “A jeni për anëtarësimin e Maqedonisë në NATO dhe BE me pranimin e marrëveshjen me Greqisë”.