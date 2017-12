Reduktimet e rrymës për ditët në vijim

KEDS-i ka njoftuar se nëser nuk do të ketë rrymë në disa zona të Kosovës.

Shkak për ndalje të energjisë elektrike do të jetë KOSTT-i dhe mirëmbajtja e planifikuar nga ana e KEDS-it, transmeton lajmi.net.

Njoftimi i plotë:

Prishtinë

Mirëmbajte të planifikuar

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 29.12.2017 në TS 35/10kV Mazgiti do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Shkabaj (Kodi: 15019002) prej orës 12:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Sibofc, Lluzhan, Penuhë, Lupç i Epërm, Llugë, Majac dhe Popovë.

Arsyeja e ndërprerjes: Furnizim i objektit me energji.

2.

Më 29.30.12.2017 në TS 35/10kV Batllava do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Orllani (Kodi: 14015002) prej orës 12:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gibovci, Shkolla e Vjetër, Xhamia e Vjetër, Kalatica, Braina, Berveniku, Bllata, Metergovci ,Orllani, Vikendicat,Te Zahir Pajaziti,

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrimja e telit dhe ngritja e shtyllave.

3.

Më 28.12.2017 në TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Podujeva 2 (Kodi: 14000002) prej orës 13:00 deri në ora 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Spitali, Kombinati, Bankosi dhe Sh.f. “Shaban Shala”.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në rrjet.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 29.12.2017 në NS 220/35/10(20)kV Podujeve do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Fshatrat 2 (Kodi: 14000010) prej orës 11:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shkabaj, Mazgit (një pjesë, Obiliq një pjesë, Reforma dhe Al Petrol).

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni i LP 10 kV.

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

1.

Më 28.12.2017 në TS 110/35/10kV Prishtina 1 do të ndërprehet:

Trafo T-1 (Kodi: 100000) prej orës 8:00 deri në ora 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Preoci, Llapnasella, Lagjja Marigona, Spitali i Zemres EDA, Medicine Hospital, HIB Petroll, Hotel Emerald, EBC Cosmetic, Auto Mekanika, Fabrika Amortizatorët, KFOR-i Hungarez, Spitali Medikus, Tregu me Shumicë, Betoniera, Lagjja Kalabria (një pjesë), Ministria e FSK-së, Narteli, Banesat e Exclusive, Banesat Konaku, Eulex, Aragoniti, Fakulteti i Bujqësisë, Elkos, Hiberna FM, karabinierët italianë, Gazeta Kosova Sot, UNMIK-u, Ylli Bec, PTK-ja, Simetronix, Agani, Emajliku, Universiteti AAB, Agron Gashi “Fabrika e Xhamit, Shtypshkronja Dinor, Rekalit, Komuna objektet e reja, Dogana, Kazerma Adem Jashari, Prroni i Njelmët, Mekanika, Kontigjenti Portugez i KFOR- it, MAP-AKI dhe Ambasada Amerikane.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

Pejë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 28.12.2017 në TS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

TS 35/10kV Isniqi (Kodi: 530570) prej orës 13:30 deri në ora 13:40

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gani Imeraj, “Lika Trade” Sali Likaj, Isniq- Zukaj dhe Januzaj, Farika e pompave. Demehalilët I, Demehalilët II dhe NTP Stina Sadik Gjikokaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i Grupeve matëse.

2

Më 28.12.2017 në TS 110/10kV Deçani do të ndërprehet.

Dalja 10kV Strellci (Kodi: 53000004) prej orës 13:30 deri ne ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Isniq, Lebush, Strellc i Epërm dhe Strellc i Ulët.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i Grupeve matëse.

3.

Më 28.12.2017 në TS 110/10kV Deçani do të ndërprehet.

Dalja 10kV Isniqi (Kodi: 53000007) prej orës 13:30 deri ne ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ahmetgjekajt. Tishukajt, Mehmetaj, Mulajt, Kuklec, Osadautaj.Tahirsylaj, Rexhametaj dhe Osmanajt.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i Grupeve matëse.

5.

Më 28.12.2017 në TS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10kV ARC (Kodi: 53000010) prej orës 13:30 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: ARC.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i Grupeve matëse.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 29.12.2017 në TS 110/10kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Klinavci (Kodi: 52000002) prej orës 8:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Klinavc, Gjurgjevik i Vogël, Kërnicë, Shtupel, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushevë e Vogël, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushevë e Madhe, Ranoc, Berkovë dhe Rudica.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirje të përçuesit

2.

Më 28.12.2017 në TS 110/10(20)kV Peja 2 do të ndërprehet.

NS 10/04kV Dardania 1 (Kodi: 51000004001) prej orës 9:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Dardania 1

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosje të ormanëve.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 29.12.2017 në TS 110/10KV Lluka do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Barani (Kodi: 53000002) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Berani, Prapaqani, Berliqi, Krushevci i ri, Rashiqi, Gjocajt, Turjaka e ulet, Vranoci i madh, Vranoci i Vogël, Barani i Ulët, Qallapeku, Kusoriqi, Llugagjitë dhe Buqani.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikua

Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 29.12.2017 në TS 35/10 KV Magure do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Drenicës (Kodi: 41048001) prej orës 9:00-10:00 dhe 16:00- 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Rrezes ( Leletiqit), Mirenë, Fushticë e Epërme, Fushticë e Ulët, Resinoc Baincë, Shale dhe Krojmir.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në rrjet.

Prizren

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 29.12.2017 në TS 35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Theranda (Kodi: 32039003) prej orës 10:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Skënderbeu, Qendra Zejtare II, Nëna Terezë, Derveni, Migjeni, Enver Bytyqi, Hajdin Berisha, Xhavit Syla, Endrit Kavaja, Ismail Qemali, Lidhja Prizrenit, Vinston Qerqili, Kenan Halimi, Garibaldi dhe Mulla Nura.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e trafostacionit të ri.

2.

Më 29.12.2017 në NS 35/10 kV Sharri (Dragashi) do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Restelica (Kodi:30036002) prej orës 09:00-10:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Lubovishtë, Kukjan, Vranishtë, Restelicë, Mlikë, Glloboqicë, Krushevë, Zlipotok dhe Orqushë.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e NS të ri për konsumatorin “ Eurokos JH”sh.p.k.

Gjakovë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

1.

Më 29.12.2017 në TS 110/10(20)kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Bistazhini (Kodi: 81000005) prej orës 10:00 deri 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bistrazhin, Damjan (një pjesë), Dol, Fshaj (një pjesë), Gërqinë, Kusar, Kushavec (një pjesë), Lipovec, Marmull, Marash, Pjetërshan, Raç (një pjesë), Ramamat, Rrezinë dhe Smaq (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i shtyllave të betonit.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 28.12.2017 në TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

TS.10/04kV Nr.5 (Kodi: 80080013345) prej orës 9:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS.10/04kV Nr.5

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave të tensionit të ulët.

2.

Më 28.12.2017 në TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet.

TS.10/04kV Blinda (Kodi: 80080008220) prej orës 9:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS.10/04kV Blinda

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave të tensionit të ulët.

Mitrovicë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 29.12.2017 në TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Martiraj (Kodi: 73000009) prej orës 09:00-12:00 dhe 14:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Bahri Kuqi, Bajram Imeri dhe fshatrat: Gojbulë, Studime, Sfaraqak, Skrome, Bozhlan, Gumnishtë dhe Begaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave.