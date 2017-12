Redon Makashi më i zhgënjyer se kurrë: Nuk duhej të merrja pjesë!

Ndonëse u rendit i dyti në festivalin e 56-të të RTSH, duket se kantautori Redon Makashi nuk ka qenë i kënaqur me këtë vlerësim.

Ai ka publikuar në rrjete sociale një status ku shkruan se do të kishte bërë mirë të mos kishte marrë pjesë në këtë konkurs ashtu siç kishte vendosur më parë. .

“Kjo kenge lindi ashtu nga une , u vesh aq bukur e me fines nga orkestrimi i Genti Myftarait , filoj te flas me vargjet e Timo Flokos …. Keshtu qe filloj te ec me kembet e saj e te rritet ashtu ngadal ngadal ne rruget e panjohura me njerez qe e duan dhe e poshterojne me ata qe e puthin e ata qe e peshtyne gjthsesi tani doli ne jete e do ec vete …. Po per nje gje me vjen keq , e vrava me duart e mija pa lindur mire Shkela mbi nje parimin tim qe isha betuar qe kurr nuk do merrja pjes neper konkurime e festivale po thjesht do isha nje spektator i mire i tyre JU DUA …..,”-përfundon Redoni statusin e tij në rrjete sociale.

Vendi i parë i festivalit e fitoi këngëtari Eugent Bushpepa me këngën “Mall”./Gazeta Express/