Recetë natyrale për largimin e gurëve në veshka

Veshkat janë një nga organet më të rëndësishme në trupin tonë. Veshkat janë organet që ndihmojnë filtrimin e mbetjeve nga gjaku, për ti larguar më pas nga trupi përmes procesit të urinimit.

Gjithashtu veshkat janë të përfshira në rregullimin e presionit të gjakut, balancimin e elektrolitve dhe prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut në trup.

Veshkat absorbojnë kripërat dhe toksinat me kalimin e kohës, si dhe krijojnë shpesh herë gurë.

Kur gurët krijohen, është e preferueshme që ata të largohen pasi mund të shkaktojnë probleme serioze që edhe mund të sjellë dështimin e veshkave.

Më poshtë është një recetë natyrale për të pastruar veshkat tuaja.

Përbërësit e nevojshëm:

– Një grusht majdanoz ose koriandër

– Ujë

Metoda e përgatitjes:

Prisni majdanozin ose koriandrin në copa të mëdha, vendosini në një tas dhe hidhni ujë sipër (kështu që të mbulohenn vetëm gjethet).

Lëreni të ziejë për 10 minuta

Pas zierjes, lëreni të ftohet

Këtë përzierje vendoseni në frigorifer. Pini atë të ftohtë, një filxhan në ditë.

Shënim: Ju gjithashtu mund të bëjë një çaj në qoftë se dëshironi. Procedura është e njëjtë vetëm se duhet ta lëni këtë përzierje që të ziejë për 30 minuta.

Me konsum të rregullt, ju do të vini re se ngjyra juaj e urinës do të ndryshojë dhe ky ndryshim është për shkak se trupi heq toksinat që absorbohen nga veshkat.

Përveç pirjes së kësaj përzierje, ju duhet të konsumoni shumë ujë gjatë gjithë ditës për të ruajtur funksionin e duhur të veshkat tuaja.

Përveç majdanozit, edhe mollët, limoni dhe shalqiri janë të gjitha pastrues të mirë të veshkave.

Vaj ulliri, nga ana tjetër, është pretenduar për të kontribuar në procesin e largimit të gurëvë në veshka.

Është e rekomanduar për të pirë këtë çaj dy herë në muaj, si pjesë e detoksifikimit të rregullt.