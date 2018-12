Reali ofron para dhe një lojtar për transferimin e Harry Kane

Real Madrid pritet që të bëjë një revolucion të madh në skuadër.

Real Madrid do t’i bëjë disa largime me të përfunduar ky sezon, pasi do t’iu lirojë vendin transferimeve të reja.

Skuadra spanjolle është e gatshme që ta shet Marco Ansension, përcjell “lajmi.net”.

Tottenham është i gatshëm ta transferoj spanjollin, pasi tashmë kanë bërë kontaktet e para.

‘Spurs’ kërkon transferimin e Asensios, ndërsa Real Madrid mund të tentojë transferimin e Harry Kanes dhe të shtoj një shumë të parave. /Lajmi.net/