Real Madrid siguron shërbimet e talentit 17 vjeçar

Real Madrid është duke investuar në të ardhmen e klubit.

Liderët e La Ligas kanë fituar garën për talentin suedez 17 vjeçar, Alexander Isak, i cili njihet si ‘Zlatan Ibrahimovic’ i ri në Suedi, shkruan ‘Marca’, përcjell lajmi.net.

Isak do të nënshkruaj me Real Madridin kontratë pesë vjeçare, ndërsa do të vazhdojë të mbetet në Suedi te skuadra e AIK, derisa ‘mbretërve’ t’u kaloi dënimi i FIFA-s, që iu ndalon kryerjen e transferimeve.

