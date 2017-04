Real Madrid – Barcelona, formacionet e mundshme (FOTO)

Real Madrid dhe Barcelona do të zhvillojnë njërën nga ndeshjet më të rëndësishme të fund këtij sezoni. Goal.com pa paraparë se si mund të duken formacionet me të cilat do të nisin ndeshjen trajnerët Zinedine Zidane dhe Luis Enrique.

