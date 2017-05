Reagon Halil Matoshi: Ramush, ktheje shpresën!

Pas zyrtarizimit të koalicionit të madh ndërmjet PDK-AAK-Nisma, ku kandidat për kryeministër është dominuar, Ramush Haradinaj, kryetar i AAK-së, ka reaguar Halil Matoshi, i aderuar në AAK së fundi.

Postimi i tij i plotë në Facebook:

Per here te pare ne jete jam rreshtu me fituesin – ky asht Ramush Haradinaj!

Kam thane se i besoj dhe ai e fitoi garen…

Ne parti hyhet me i fitu zgjedhjet dhe me marr pushtetin per me e qeverise vendin!

Tane jeten time aletate natyrale e kam pase opoziten.

Kurre s’kam qene me pushtetin.

Edhe kete here jam rreshtu me opoziten.

Por doli te jete letra fituese!

Jam ne te drejten time!!!

Asht koha me marr pergjegjesi per Atdheun, nuk asht koha e fjaleve te bukura por e vendimeve te mdhaja!!!

I Juej: Halil Matoshi

Ramush, ktheje shpresen!