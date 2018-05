Reagon edhe ministri Lekaj: Punimet në rrugën Deçan-Plavë, nuk e cenojnë zonën e Manastirit

Ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj ka reaguar ndaj pretendimeve të Kishës Ortodokse serbe e cila tha se “gjatë punimeve në rrugën Deçan-Plavë është ndërhyrë në zonën e mbrojtur të Manastirit”.

Lekaj në një postim në facebook ka thënë se punimet janë duke vazhduar 5 kilometra larg nga Manastiri i Deçanit.

Ai ka theksuar se zona është rrugë malore dhe shpesh ka rrëshqitje të dheut, e si rezultat kompania duhet të ndërhyjë që ta lirojë rrugën.

“Rruga Deçan – kufiri me Malin e Zi, e cila ka filluar para një muaj është duke u zhvilluar pa e “cenuar” zonën e mbrojtur, punimet janë ka zhvillohen me një intensitet të kënaqshëm, 5 kilometra nga Manastiri i Deçanit e tutje, ashtu edhe siç jemi zotuar që nga fillimi. Sa i përket se “kompania është duke punuar brenda zonës së mbrojtur”, ajo është rrugë malore dhe shumë shpesh, si në çdo rrugë tjetër malore, ka erodime dhe rrëshqitje të dheut dhe gurëve dhe kompania është dashtë të ndërhyj ashtu siç e ka edhe në kontratë që të hapë rrugën për të qarkulluar automjetet e vogla, qytetarët të cilët i kanë pronat e tyre ku e zhvillojnë veprimtarinë blegtorale e turistike të tyre”, ka shkruar Lekaj në facebook.

Ai ka kërkuar që punimet mos të përkthehen si diçka ndëretnike.

“Konform kësaj dëshirojë të bëjë thirrje që të kontribuojmë të gjithë faktorët relevantë, vendor e ndërkombëtar, që një temë e cila është kryekëput humane e njerëzore, të mos përkthehet si diçka tjetër, çoftë për të nxjerrë komunitetet njeri – tjetrin keq, apo edhe për të bërë zhurmën që nuk duhet të bëhet, sepse rrugët janë për të bashkuar e jo për tu ndarë njerëzit, edhe rruga Deçan – kufiri me Malin e Zi po ndërtohet e po investohet në të vetëm për t’iu mundësuar njerëzve të zhvillojnë veten. Ne derisa nuk do të kemi një harmonizim të idesë së rruga duhet të ndërtohet si tërësi, jemi zotuar dhe do t’i qëndrojmë atij zotimi se punimet do të zhvillohen jashtë zonës së mbrojtur”, ka shkruar Pal Lekaj në facebook.

Ndryshe edhe kryetari i Deçanit, Bashkim Ramosaj në një deklaratë për lajmi.net e mohoi se ka pasur ndërhyrje në zonën e mbrojtur.

Gjithë këto reagime erdhën pas një komunikate të Kishës Ortodokse serbe e cila dërgoi edhe letër te përfaqësuesit ndërkombëtar, kinse ka pasur ndërhyrje në zonën e mbrojtur. /Lajmi.net/