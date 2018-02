Reagon deputeti i VV-së që nuk e ka dhënë nënshkrimin për hetimin e Demarkacionit

Ndryshe, më 16 shkurt, në ditën kur Hashim Thaçi njoftoi opinionin për një deklaratë të përbashkët me presidentin malazez, Filip Vujanoviq ku thuhet se palët merren vesh për të korrigjuar gabimet e mundshme, Lëvizja Vetëvendosje kishte filluar mbledhjen e nënshkrimeve për formimin e një komisioni hetimor parlamentar që do të hetonte marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi.