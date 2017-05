Reagon Bekim Haxhiu: Nuk jam duke u hetuar

Bekim Haxhiu nga PDK ka reaguar duke thënë se ai nuk është nën hetime.

Sot lajmi.net ka publikuar listën e deputetëve (Lexo shkrimin KËTU) që janë nën hetime, ndërsa, Haxhu ka thënë se nuk ka problem me ligjin, e për të vërtetuar këtë ai ka publikuar edhe një dokument.

Para disa ditësh, ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delawie, u është drejtuar partive politike që të pastrojnë listat dhe të mos përfshihen persona që kanë problem me ligjin.

Ja reagimi i plotë i Haxhiut:

Të nderuar miq dhe media,

Duke marr për shkas një shkrim të një portali ku thuhet se disa kandidatë për deputetë kanë problem me ligjin është përmend edhe emri im .

Të nderuar qytetarë , media, instuticione vendore dhe ndërkombëtare, ju informoj se ndaj meje nuk është duke u zhvilluar asnjë proces hetimor as penal.

Për hir të transparencës së plotë, siq e dini për shkak të përplasjeve politike, vite më parë Lëvizja Vetëvendosje ka shpifë kundër meje, shpifje që është hedhur e pa bazuar nga EULEX-i dhe Prokuroria e Kosovës.

Prandaj, këtij reagimi ia bashkangjes dokumentin zyrtar të lëshuar nga organet kompetente të drejtësisë, se ndaj meje s’ka asnjë proces hetimor as penal.

Përgjatë dy mandateve si deputet, jam vlersuar nga NDI si një nga deputetët më aktivë të PDK-së në Kuvendin e Kosovës në ngritjen e shumë qështjeve në të mirë të mirëqenies së qytetarëve, në veqanti për problemet dhe ngecjet në shëndetësi.

Kam dhënë 8 bursa për studentë, me iniciativë dhe mbështetjën time finaciare janë ndërtuar 6 shtëpi për njerzit me nevojë. Angazhimi im në pranimin e Kosovës në UEFA dhe FIFA, puna ime si deputet, profesionist dhe humanist si duket po i frikëson oponentët politik të cilët po mirren me artikuj të porositur, me shpifje dhe dezinformata.

Prandaj kërkoj nga portali lajmi.net që ta korrigjoj artikullin që përmend emrin tim sepse ndaj meje nuk është duke u zhvilluar asnjë proces hetimore as penale.

Me respekt! /Lajmi.net/