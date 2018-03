Reagime të ashpra ndaj Shqipërisë për taksën e autostradës

Taksa prej 10 euro për të kaluar nëpër autostradën e Shqipërisë, ka shkaktuar shumë reagime në Kosovë.

Shumë qytetarë kanë shprehur pakënaqësitë përmes rrjeteve sociale, duke e quajtur plaçkë këtë taks.

Reagimet kanë qenë të ashpra, duke komentuar edhe autostradën e papërfunduar në këtë pjesë të Shqipërisë, e njohur si “Rruga e Kombit”.

Ndrësa sipas sqarimit të autoriteteve shqiptare, koncesionari duke nisur nga sot është ne fazën e testimit te sistemit te TOLL-it. Makinat kalojnë pa ju kërkuar pagesa por thjesht testohet nga ana teknike sistemi. Kjo do te vazhdoje deri javën e ardhshme. Me pas do përcaktohet data e fillimit te kalimit kundrejt pagesës.

Taksa rrugore edhe më e lartë është vendosur edhe për automjetet e rënda si autobusë dhe kamionë. Kushdo që kalon me këto mjete nëpër rrugën e kombit do të detyrohet të paguajë 20 euro për dy drejtimet. Taksa vlen edhe për banorët e zonave kah kalon autostrada.