Ratifikimi i Marrëveshjes me Greqinë, Komisioni për Çështje Evropiane i dha dritë jeshile

Komisioni për çështje Evropianë në Kuvend, i ka dhënë dritë jeshile propozim-ligjit për ratifikimin e Marrëveshjes mes Greqinë për çështjen e emrit, 10 deputetë kanë qenë “për” dhe asnjë “kundër” dhe të “përmbajtur”.

Pas kësaj, ligji është në Komisionin Juridiko-Ligjvënës.

Nesër në ora 11:00 hidhet në seancë plenare, ku pritet të bëhet dhe ratifikimi.

Në formë simbolike, kryetari i Komisionit, Artan Grubi dhe Nikolla Dimitrov i kanë këmbyer kollaret.

Gjatë seancës, ministri i Punëve të Jashtme të Maqedonisë, Nikolla Dimitrov, ka sqaruar marrëveshjen dhe ka treguar arsyen se pse është vendosur që ratifikimi të bëhet me procedurë të shkurtuar.

“Ne e bëmë propozim-ligjin për ratifikim të marrëveshjes, me procedurë të shkurtuar, për shkak se ditët janë në pyetje. Të martën kemi mbledhjen e ministrave të punëve të jashtme të Këshillit të Evropës, dhe deri atëherë është e rëndësishme që të ratifikohet marrëveshja, sepse në këtë formë do të largohen vërejtjet”, tha Dimitrov

Ai gjithashtu shtoi se marrëveshja është kompromis, dhe për këtë dëshmon vlerësimi i opozitës në Maqedoni dhe Greqi.

“Meqë opozita greke dhe maqedonase marrëveshjen e kanë quajtur si turp dhe kapitullim, kjo tregon se marrëveshja është kompromis”, tha Dimitrov.

Duk e pasur parasysh se bëhet fjalë vetëm për shqyrtim dhe deklarim të deputetëve për marrëveshjen dhe se nga opozitarja VMRO-DPMNE nuk do të marrin pjesë në punën e komisioneve, seanca nuk do të zgjatë shumë. Paralajmërimet nga shumica parlamentare janë se marrëveshja do tëratifikohet nesër

Ligji sot është miratuar me procedurë të përshpejtuar dhe pa debat të gjerë kuvendor

Ndaj kësaj ka reaguar opozitarja VMRO-DPMNE, duke i lëshuar vendet e tyre dhe duke goditur tavolinat kuvendore.

Kryetari i Kuvendit, Talat Xhaferi, është munduar që t’i qetësojë deputetët duke i rikujtuar se para shkurt kohe është miratuar Kodi i sjelljes, por thirrja e tij edhe më shumë e ka nxehur atmosferën.

Ministri i Punëve të Jashtme, Nikolla Dimitrov, paraprakisht në sallën kuvendore shpjegoi përpara deputetëve se pse Marrëveshja me Greqinë duhet që të miratohet në procedurë të shkurtuar.

“Është më se urgjente që të miratohet ligji me procedurë të shkurtuar, që Greqia të mundet ta njoftojë NATO-n për ftesën. Samiti është caktuar për më 28 qershor, kështu që datat janë kyçe për ne. Propozoj miratim të ligjit me procedurë të shkurtuar”, tha Dimitrov.

Deputetët e opozitës gjatë fjalimit ministrit Dimitrov kanë bërtitur “tradhtar”.

Marrëveshja për ndryshimin e emrit është vendosur në procedurë për ratifikim. Deputetët e VMRO-DPMNE-së e kanë lëshuar sallën.

Megjithëse ratifikimi i marrëveshjes së emrit me Greqinë ishte propozim i Ministrisë për Punë të Jashtme, që detyron se Komision amë i ratifikimit të marrëveshjes të jetë Komisioni për Politikë të Jashtme, me vendosjen e flamurit evropian, ligji si komision amë do të ketë Komisionin për Çështje Evropiane.

Sipas kryetarit të Komisionit për Politikë të Jashtme, Antonio Milloshoski, kjo nuk është befasi, pasi që e njëjta – sipas tij, shkelja e Rregullores së Kuvendit, është bërë edhe me ligjin për përdorimin e gjuhëve.

“Kur njëherë janë shkelur rregullat, nuk është befasi që e njëjta bëhet për së dyti herë. Kjo është bërë në ligjin për gjuhët, në mënyrë të pafytyrë bëhet edhe tash, edhe pse Komisioni për Punë të Jashtme është komisioni amë. Kot që kemi Rregullore për punë, kur ajo në vazhdimësi shkelet”, ka thënë Milloshoski, raporton Portalb.mk.