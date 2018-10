Rasti për abuzim seksual, ja çfarë i ka ndodhur tani Ronaldos

Në ditët e fundit, policia e Las Vegas ka rihapur rastin në të cilin Cristiano Ronaldo është akuzuar për abuzimin seksual të një gruaje në vitin 2009.

Tani, avokati i gruas tha se ishte “emocionalisht e brishtë” dhe pranoi marrëveshjen nëntë vjet më parë në mënyrë që emri i saj të mos bëhej publik.

Kathryn Mayorga është jashtë Shteteve të Bashkuara dhe nuk po flet me shtypin në lidhje me padinë, e cila u rihap javën e kaluar. Avokati, Larissa Drohobyczer e konfirmoi këtë në Associated Press, por nuk konfirmoi se ku është Mayorga.

“Ajo do të intervistohet,” tha avokati. “Por për momentin, ajo është emocionalisht e brishtë.”, ka thënë Drohobyczer, përcjell “lajmi.net”.

Aktakuza thotë se Ronaldo përdhunoi Mayorga, pastaj 24 vjeç, në një mbulim të një hoteli në Las Vegas. Lojtar do të kishte punësuar edhe një ekip për të “zgjidhur” marrëveshja financiare mes palëve, për të penguar hetimin e policisë dhe të bëjë Mayorga pranuar rreth 375.000 dollarë për të heshtur. /Lajmi.net/