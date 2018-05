Rasti i Ilir Tolajt dhe të tjerëve, ish-menaxheri i prokurimit mohon t’i ketë shkaktuar dëm Ministrisë së Shëndetësisë

sh-ushtruesi i detyrës së drejtorit të Zyrës së Prokurimit në Ministrinë e Shëndetësisë (MSH), Zenel Kuqi, i akuzuar se ka keqpërdorur pozitën e tij zyrtare, ka deklaruar se ai nuk ka përfituar asgjë dhe në asnjë formë nga aktivitetet e prokurimit të zhvilluara në këtë ministri.

Ai këtë deklaratë e ka bërë të premten, në Gjykatën Themelore në Prishtinë, në gjykimin për keqpërdorim të pozitës zyrtare, i cili po zhvillohet ndaj tij dhe ish-sekretarit të MSh-së Ilir Tolaj si dhe ish-zyrtarëve tjerë të kësaj ministrie.

I akuzuari Kuqi, gjatë mbrojtjes së tij, ka thënë se nuk e ndien veten fajtor për asnjërën pikë të aktakuzës, me të cilën ngarkohet.

“Për rastin për asgjësimin e barnave me afat të skaduar, kërkesa më ka ardhur nga departamenti farmaceutik dhe në mënyrë të rregullt deklaratën e nevojave e të disponueshmërisë së mjeteve e nënshkruan ZKA dhe ZKP në kuadër të Prokurimit. Specifikimet teknike nga departamenti farmaceutik më kanë mjaftuar mua të udhëheq procedurat për nënshkrimin e kontratës, ndërsa me nënshkrim ka përfunduar puna ime”, ka deklaruar i akuzuari Kuqi.

Kontrata e lidhur me kompaninë “KMI”, që ka bërë transportimin e barnave me afat në skaduar në depon që ndodhej në fshatin Mazgit, ai ka thënë se nuk ka qenë kontratë kornizë, por më pas me kërkesë të operatorit ekonomik, sipas tij, është bërë e tillë, pasi që një gjë e tillë është e drejtë e tyre.

“Unë nuk konsideroj se kam bërë shkelje me nënshkrimin e asaj kontrate në asnjë mënyrë edhe sot me pas pasur kontratë të tillë nuk do të kisha ditë të veproj më mirë. Nuk ka pasur pasojë me nënshkrim të asaj kontrate, pasi që nuk është dëmtuar askush”, ka shtuar ai.

Sipas Kuqit, zyrtari verifikues e kishte marrë një kopje të kontratës, një raport të pranimit dhe faturën për lëndën që ka për ta bërë pagesën.

“Në rast se zyrtari certifikues konstaton se nuk është në rregull nuk e certifikon dhe për atë që ka bërë shkelje pasojnë masat disiplinore. Mirëpo, nuk ka pasur raste kur unë kam gjetur shkelje nga ana e zyrtarit certifikues”, ka thënë Kuqi.

Sipas tij, komisioni i caktuar për monitorimin dhe realizimin e kontratës për asgjësimin e barnave nuk i kishte raportuar lidhur me sasinë e barnave, mirëpo sipas tij, e akuzuara Valentina Haxhijaj, e kishte bërë “CC” në ndonjë e-mail kur kishte kontaktuar me drejtorin e Departamentit të Farmacisë, tani të akuzuarin Bekim Fusha.

Kuqi ka deklaruar se në ato e-mail-e nuk kishte sasi të barnave që po asgjësohen, por vetëm kishte treguar se atë ditë kishin qenë në Mazgit për asgjësim.

“Në fund unë kam pranuar një njoftim me numrin e përgjithshëm të barnave që janë asgjësuar”, ka thënë tutje ai.

Kuqi ka thënë se nuk ka njohuri në ka qenë në planifikimin buxhetor të Ministrisë së Shëndetësisë tenderi për asgjësimin e barnave me afat të skaduar.

Në pyetjen e mbrojtësit të tij, avokatit Ramë Gashi, se i njëjti pas nënshkrimit të kontratës me kompaninë “KMI”, a është siguruar se ekziston dokumentacioni i nevojshëm se vërteton që peshorja e kësaj kompanie plotëson kriteret dhe standardet ligjore për peshim të saktë, Kuqi është përgjigjur, duke thënë se kur një kompani regjistrohet në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë (MTI) para se të certifikohet dhe regjistrohet si biznes, MTI-ja sigurohet se biznesi i plotëson kushtet për të cilat ka kërkuar certifikim.

Ai ka shtuar se nuk ka pranuar ndonjë herë ankesë nga komisioni i caktuar për vlerësim.

Sipas Kuqit nuk është përgjegjësi e drejtorit të Prokurimit të bëjë monitorimin e një kontrate, pasi që sipas tij, është konflikt interesi që zyrtari qe nënshkruan kontratën të bëjë monitorimin e saj, andaj aktiviteti i prokurimit, siç ka thënë, konsiderohet i mbyllur me rastin e nënshkrimit të kontratës.

Ai ka shtuar se çdo aktivitet i prokurimit dhe çdo veprim që ai kishte marrë kanë qenë në përputhje të plotë me rregullat dhe Ligjin e Prokurimit Publik.

Shqyrtimi po vazhdon ende me marrjen në pyetje të të akuzuarve të tjerë.

Në këtë seancë ishte paraparë të dëgjohej i akuzuari Ilir Tolaj, mirëpo radha e marrjes në pyetje ka ndryshuar pasi që avokati i tij, Besnik Berisha, nuk ishte prezent.

Sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale (PSRK), të akuzuarit Ilir Tolaj, në cilësinë e Sekretarit të Përhershëm në Ministrinë e Shëndetësisë (MSH), Bekim Fusha në cilësinë e ushtruesit të detyrës së drejtorit të Departamentit Farmaceutik në MSH dhe Zenel Kuqi në cilësinë e menaxherit të prokurimit në MSH, kanë shfrytëzuar pozitën e tyre zyrtare. Sipas aktakuzës gjatë periudhës kohore 23 maj 2011 deri më 31 dhjetor 2011, në bashkëveprim i kanë sjellë përfitime kompanisë “KMI” SHPK Drenas me pronar Arian Lleshin dhe Shpend Aganin në vlerë prej 400 mijë euro. Prokuroria pretendon se të lartpërmendurit kanë shkelur Ligjin për Prokurim Publik përgjatë lidhjes së kontratës me kompaninë “KMI” kontratë kjo me vlerë totale prej 1.714.953.74 euro.

Në anën tjetër, Valentina Haxhijaj, Remzije Thaçi dhe Florije Tahiri akuzohen se si anëtare në Komisionin i Mbikëqyrjes së Ekzekutimit të kontratës ku pretendohet se të njëjtat i kanë mundësuar kompanisë “KMI” të bëj manipulim me sasinë e barërave. Me këtë në vazhdimësi Haxhijaj, Thaçi e Tahiri kanë kryer veprën penale të keqpërdorimit të pozitës zyrtare.

Ndërkaq, Zenel Kuqi po akuzohet po ashtu se në cilësinë e menaxherit të prokurimit në Ministrinë e Shëndetësisë gjatë periudhës ndërmjet 23.05.2011 dhe 31.12.2011 i tejkaloi kompetencat e tij me qëllim të përfitimit të dobisë materiale nga kompania “ACG dhe “Standart”, për aktivitetin e prokurimit “Renovimi gjeneral i aneksit të Emergjencës ekzistuese në QKUK”, kompania “Alb Architect” në aktivitetin e prokurimit “Renovimi gjeneral dhe adaptimi i katit përdhes në Klinikën Interne, në repartin e ri për dializë në QKUK”, dhe kompania “Life Farm” për aktivitetin e prokurimit “Furnizim me infuzione”, duke i shkaktuar dëm buxhetit të Kosovës në vlerën totale 276.307.97 eurove..

Në aktakuzën e njëjtë ishin të përfshirë edhe dy biznesmenët Arion Lleshi dhe Shpend Agani, mirëpo të dy kishin arritur marrëveshje për pranimin e fajësisë me prokurorin special. Si rrjedhojë, gjykata kishte shpallur fajtor dy biznesmenët, duke i dënuar me nga dy vjet burg me kusht dhe me nga 1000 euro gjobë. Sipas aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, të njëjtit po ashtu obligohen që t’i kthejnë shtetit dëmin e shkaktuar prej 400 mijë eurove.

Sipas prokurorisë, Lleshi dhe Agani, akuzoheshin se kanë bërë paraqitje të rreme apo kanë fshehur fakte, gjë kjo e cila ka rezultuar në dëmtimin e buxhetit të MSH-së si dhe të njëjtit i janë shmangur pagimit të tatimeve dhe kontributeve të tjera për punëtorë të përcaktuara me ligj./betimiperdrejtesi.com