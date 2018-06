Rastësia e Kupës së Botës: Messi çdo mëngjes përballet me fytyrën e Ronaldos

Lionel Messi do të ballafaqohet me një mural gjigant të Cristiano Ronaldos çdo mëngjes në hotelin e ri ku është vendosur Kombëtarja e Argjentinës në Kazan të Rusisë.

Argjentina me shumë vështirësi ka arritur të kalojë fazën e grupeve në Kupën e Botës, duke në 1/8 e finales do të takohet me Francën.

Ndeshja mes Argjentinës dhe Francës do të luhet në Kazan, gjë që ka bërë që ekipi kombëtar i Messit të vendoset në këtë qytet.

Por, hoteli ku është vendosur Argjentina ka përballë një mural të madh të Cristiano Ronaldos, rivalit të përjetshëm të Lionel Messit.

Përveç kësaj, Messi mund të ketë edhe një përballje me Ronaldon, nëse Argjentina dhe Portugalia arrijnë të kualifikohen për në çerekfinale të kësaj gare./Lajmi.net/