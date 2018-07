Ramush Haradinaj i shkon në shtëpi Isa Mustafës

RTK raportoi se sonte kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka qëndruar për vizitë në shtëpinë e kryetarit të LDK-së, Isa Mustafa, për të marr pjesë në mbledhjen e kryesisë së kësaj partie.

Haradinaj duket se i ka shkuar në shtëpi Mustafës për ta zbutur ngërçin lidhur me procesin negociator me Serbinë dhe të cilin do ta drejtojë presidenti Hashim Thaçi.