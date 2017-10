Ramos tregon se çfarë raporte ka me Piquen

Sergio Ramos ka thënë se ka raporte të mira me bashkëlojtarin e tij te Spanja, Gerard Pique.

Mbrojtësi i Barcelonës dhe ai i Real Madridit, jo rrallë herë kohëve të fundit janë “thumbuar” në distancë, me deklarata që kanë të bëjnë me skuadrat e tyre e po ashtu edhe me çështjen e Katalonisë.

Ramos në konferencë për shtyp, ka deklaruar se ka raporte të mira me Piquen, pavarësisht të menduarit ndryshe në shumë aspekte.

“Unë dhe Pique kemi një marrëdhënie shumë të mirë, pavarësisht karakterit tonë dhe mënyrës së të menduarit dhe ndjenjave që kemi”, ka deklaruar Ramos./Lajmi.net/