“Ramos do kënaqet me Conten”

Sergio Ramos ka folur për të ardhmen e Julen Lopeteguit dhe mundësinë e arritjes së Antonio Contes.

Sergio Ramos ka thënë pas ndeshjes me Barcelonën se respektin duhet fituar, jo për ta gjetur atë.

Por, Esteban Cambiasso i ka bërë me dije mbrojtësit spanjoll se me Antonio Conten do të ketë shumë kënaqësi, pasi të dy janë fitues.

“Mnedoj se lojtarët më të mirë, duan trajnerët më të mirë”, ka thënë ish-lojtari i Real Madridit, përcjell “lajmi.net”.

“Ramos do të jetë i lumtur me Conten, pasi pas pesë golave të pranuara ndaj Barcelonës, ju dëshironi ta keni një fitues në stol, andaj Conte dhe Ramos janë që të dy fitues”, ka përfunduar Cambiasso. /Lajmi.net/