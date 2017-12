Ramiz Lladrovci në “sherr” me Hakiun e “O Sa Mirë”! Kështu e quan

Seriali komik “O Sa Mirë” është një nga projektet më të dashura të publikut shqiptar.

Ndërsa ajo që e karakterizon këtë serial është pikërisht laramia e personazheve, por dhe futja e figurave publike, shkruan Indeksonline.

Në episodin e radhës pjesë e këtij seriali do të bëhet edhe kryetari i Drenasit, Ramiz Lladrovci. E pjesa më komike dhe më interesante do të jetë edhe dialogu i tij me aktorin e njohur si “Drenicaku”.

“Me ardhur aty me qa edhe Moxarrti , unë ty nuk të besoj se ti je njëfarë mashtruesi”, i thotë Lladrovci, Hakiut.