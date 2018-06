Rama tregon se kur Macron do të vizitojë Shqipërinë

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka njoftuar sot vizitën e mundshme të presidentit francez Emanuel Macron në vjeshtë të këtij viti.

“Nëse nuk ndodh ndonjë gjë e papritur, këtë vjeshtë Shqipërinë do ta vizitojë për herë të parë një president francez.

Jam i bindur që pasi ta shikojë me sytë e vet këtë vend, lidhja jonë do të bëhet më e fortë”, u shpreh Rama gjatë takimit të pasdites me ministrat dhe deputetët e PS-së, shkruan Lapsi.