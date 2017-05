Rama shkon në presidencë, dërgon për dekretim emrat e ministrave teknikë

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka shkuar në Presidencë ku ka dërguar emrat e propozuar për të drejtuar Qeverinë e re teknike.

Rama është takuar me kreun e opozitës, Lulzim,Basha, me të cilin kanë vendosur se kush do të jenë ministrat e rinj të qeverisë teknike.

Ata kanë vendosur edhe për emrat që do të jenë në krye të disa institucioneve të rëndësishme në vend, si KQZ dhe Avokati i Popullit.