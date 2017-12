Rama në Bruksel: Konkretizim i agjendës evropiane të Shqipërisë

Thellimit dhe konkretizimit të agjendës evropiane të Shqipërisë do të jetë në qendër të takimit që Kryeministri Edi Rama do të zhvillojë me Presidentin e Këshillit të Evropës, Donald Tusk

Kryeministri Edi Rama u nis sot në Bruksel, ku në orën 18:00 do të ketë takimin me Tusk.

Pas takimit dypalësh, në orën 18.30 pritet të zhvillohet një konferencë e përbashkët për media.