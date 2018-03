Rama Me kufje në parlament, plas sherri me deputetët

Me mbërritjen e tij në Parlament ka rifilluar edhe debati në lidhje me skemën e re të ndihmës ekonomike, për të cilën PD ka kërkuar edhe mocion debati me kreun e ekzekutivit.

Rama ka zgjedhur që të dëgjoj me kufje në seancë, çka i ka rënë në sy kreut të opozitës Lulzim Bashës, i cili i ka kërkuar ti heqë dhe të dëgjoj deputetin e PD-së, Edmond Spahon. “Kufjet i ka për të dëgjuar më mirë ju”, i është drejtuar kreu i Kuvendit, Gramoz Rucci Bashës dhe një pjese të deputetëve opozitarë.

Debati

Spaho: Nëse ka nevojë të dëgjojë muzikë ka një dhomë atje, të shkojë e të dëgjojë, kjo tregon seriozitetin se sa seriozisht e merr këtë cështje

Ruci: Kufjet i ka për të dëgjuar më mirë tyja, kthjellët, se eshte fonia e dobet

Spaho: Kryeministri të heqë kufjet pastaj të vazhdoj unë

Ruci: Ky u nderon, juve s’doni, vazhdoni