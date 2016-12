Rama: E kemi falur kompaninë CEZ për votën e Çekisë

Kryeministri Rama ka pranuar sot si dëshmitarë në Komisionin Hetimor për çështje CEZ, se gjatë kontakteve që ka pasur me qeverinë çekë për çështjen e statusit kandidat gjatë verës së vitit 2014, i është lënë për të nënkuptuar se nëse nuk falet dëmi që kompania e madhe energjitike i ka bërë vendit tonë, ajo do të bllokojë procesin për Shqipërinë. Rama pranoi se ka folur të paktën dy herë me kryeministrin e këtij vendi, në atë periudhë.

I pyetur nga kryetari i komisionit Edmond Spaho, se nëse nuk do të bëhej marrëveshja me kompaninë CEZ, qeveria Çeke nuk do të vinte veton për marrjen e statusit kandidat të Shqipërisë nga BE, Rama u përgjigj: “Mua personalisht nuk më është përdorur fjala veto në mënyrë të prerë, por më është lënë qartësisht të kuptohet dhe unë e kam dhënë po ashtu se unë jam për marrëveshje, por presionin bëjeni diku tjetër”.

Pra nga përgjigjja e kryeministrit, pavarësisht se ai është përpjekur ti bëjë “të fortin” qeverisë çeke, ai e ka ngrënë presionin dhe e ka nënshkruar marrëveshjen.

Por nga hetimet e bëra deri tani nga Kontrolli i Lartë i Shtetit të cilat i ka dorëzuar në prokurori, kjo marrëveshje që i ka zhvatur shtetit Shqiptar plot 479 milion euro, dyshohet të mos ketë pasur si qëllim vetëm statusin e vendit, por edhe përfitime korruptive prej Gjiknurit dhe Ramës.

Kontrolli i Lartë i Shtetit kallëzoi penalisht më 14 tetor 2015, Ministrin e Energjisë Damian Gjiknuri dhe Avokaten e Shtetit Alma Hicka për marrëveshjen e arritur mes qeverisë dhe kompanisë ceke CEZ, e cila shmangu arbitrazhin.

KLSH ka dorëzuar dy kallëzimet në Prokurori pas auditit të kryer në ministrinë e Energjisë dhe në Avokaturën e Shtetit nga ku ka rezultuar se me marrëveshjen e paqes, shtetit shqiptar i është shkatuar një dëm prej 479 milionë euro. KLSH sqaronte atëherë në komunikatën e gjatë se çështja kryesore në të dy këto auditime ka qenë, procedurat e ndjekura dhe negociatat që sollën zgjidhjen me mirëkuptim të mosmarrëveshjes ndërmjet Shtetit Shqiptar dhe CEZ.

KLSH nënvizon se dëmi ekonomik që i është shkaktuar financave të kompanisë tashmë tërësisht shtetërore OSHEE sh.a është 479 milionë euro, nga të cilat 95 milionë euro si pagesë e dakordësuar në Marrëveshje, 352 milionë euro, detyrime financiare të prapambetura, rrjedhojë e keqmenaxhimit gjatë viteve 2009-2012 dhe 32 milion euro zhvlerësimi ne zero i vlerës së 24% te aksioneve te Shtetit.

Po ashtu KLSH nënvizon se dëmi duhet të jetë më i madh pasi në shifrën 479 milionë euro nuk nuk janë llogaritur kostot shtese që do duhet të përballohen nga vetë Shteti Shqiptar për rigjallërimin e sistemit energjetik dhe kthimin në parametra financiare normale të kësaj shoqërie publike.

KLSH argumenton se marrëveshja e firmosur më 23 qershor 2014 nga Grupi i Punës i kryesuar nga Ministri Gjiknuri, përmban elementët e pakti tërësisht të pabarabartë dhe jo në proporcion me pretendimet e deriatëhershme të Shtetit Shqiptar ndaj CEZ.

Sipas Kotnrollit të Lartë të shtetit, auditi ka treguar se shuma prej 95 milionë euro është një dëm i parikuperueshëm, dhe për këtë mban përgjegjësi Grupi i Punës i kryesuar nga Gjiknuri, ndërsa shuma 384 milionë euro është dëm ekonomik që do të rëndojë financat e shtetit për shumë kohë, duke kërkuar një regjim të fortë kontrolli financiar.

KLSH argumenton se në mënyrë të padrejtë shoqërisë CEZ i janë njohur dhe marrë përsipër detyrime të pa dokumentuara, dhe shteti jo vetëm trashëgoi një shoqëri të falimentuar por pagoi para për të marrë përsipër humbjet dhe borxhet e trashëguara. Për më tepër, KLSH nbënvizon se Grupi i Punës nuk ka dokumentuar asgjë në lidhje me mbledhjet e zhvilluara ndërmjet anëtarëve të tij dhe CEZ, duke vënë në diskutim serioz punën dhe mbrojtjen e interesave të shtetit shqiptar.

Ndërkohë për Avokatin e Shtetit KLSH analizon se jo vetëm nuk duhet te nënshkruante një marrëveshjeje tërësisht të disfavorshme por duhet të paralajmëronte dhe informonte qeverinë se përmes saj rrezikoheshin qartazi interesat e ligjshme të Shtetit Shqiptar. KLSh nënvizon se veprimet dhe mos veprimet e Grupit të Punës kanë bërë zero të gjitha pretendimet për detyrimet që CEZ i detyrohej palës shqiptare. /SYRI.net