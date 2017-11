Rama: Do të vazhdojmë me heqjen e barrierave Kosovë-Shqipëri

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka thënë se Prishtina dhe Tirana kanë marrë gatishmëri për angazhime shtesë në realizimin e projekteve të përbashkëta.

“Jam shumë i nderuar që sot ne e kemi mysafir në qytetin e Korçës së kulturës dhe historisë sonë kombëtare, kryeministrin Haradinaj dhe ministrat e tij. Dy qeveritë tonë takohen pas 3 mbledhjeve që kanë vënë themelet e qëndrueshme të një partneriteti strategjik”, ka thënë Rama gjatë konferencës për media.

Rama ka thënë se kanë një bilanc të mirë të arritjes që kanë bërë të dy qeveritë.

“Më vjen mirë që mbledhja që sapo mbyllën flet për një bilanc arritjes të rëndësishme dhe arritjeve që kemi bërë deri sot. Ne kemi marr këto angazhime mbi bindjen se ka shumë për të bërë dhe mundësit janë aty dhe praktikisht që nga mbledhja e parë në Prizren më 2014 e kemi pasuruar këtë kuadër me disa pjesë të rëndësishme, ndërkohë mbetet një pjesë tjetër për tu plotësuar”, është shprehur Rama.

Rama po ashtu ka treguar se do të veprojnë si një trup, ministritë e diasporës Kosovë-Shqipëri.

“Dua të nënvizojë që jemi shumë të vendosur për ta fuqizuar veprimin e përbashkët diplomatik dhe ekonomik. Dua të nënvizojë faktin se këtë herë kemi marrë angazhime të rëndësishme edhe për diasporën shqiptare, e cila bazuar në qasjen e re, do të konsiderohet një, dhe për këtë arsye edhe qendrat e kulturës që ndihmojnë në promovimin e vlerave të bashkëjetesës në mes nesh dhe programet e mësimit në gjuhën shqipe do t’i bëjmë si një, sepse pavarësisht se jemi të ndarë në dy shtete, jemi një”, ka thënë Rama.

“Jemi në një proces shtet bërje, por edhe nëse shikojmë kokën pas, kemi rritje të shkëmbimeve tregtare, kemi rritje inkurajuese të ndërveprimeve ekonomike. A mjafton, nuk mjafton, por mbi këtë bazë do të përpiqemi dhe jemi duke pritur finalizimin e unifikimit doganor dhe janë disa aspekte të thjeshta teknike dhe jemi gati, do të vazhdojmë me heqjen e barrierave jo tarifore dhe po punojmë për një sistem administrimi të pikës kufitare dhe të jemi më fleksibil dhe ta bëjmë qarkullimin e njerëzve dhe mallrave më lehtë. Ambicia jonë është shumë e madhe”.

“Marrëveshjet janë zbatuar, sigurisht që duhet të bërë më shumë, por nuk ka marrëveshje të pa zbatuara. Telashet e patates janë të shkuara”, ka thënë Rama./Lajmi.net/