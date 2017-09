Rama: Do të punojmë për kohën e humbur, ta shembim murin absurd Kosovë-Shqipëri

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama gjatë konferencës me gazetarë pas takimit që zhvolloi me kreun e qeverisë kosovare, Ramush Haradinaj tha se do të punojnë që ta kthejnë kohën e humbur në bashkëpunimin Kosovë-Shqipëri.

Ai tha se do të fokusohen në lehtësimin e procedurave administrative në të dyja anët e kufirit.

“Vizita e pare është gjest i rëndësishëm dhe shenjë e qartë e ndërveprimit tonë. Duke i përsëritur edhe një herë kryeministrit shprehjen e kënaqësisë për vizitën e tij dhe për të dhënë mbështetjen tonë për programin qeverisës të Kosovës që me shpresë do të mundësojnë fitimin e një kohë te çmuar të humbur në kohën e fundit. Jam shpresplot për përshpejtim te agjendës se perbshkët të dy qeverive. Hapat e ndërmarr deri sot në kuadër të rrëzimit të barrierave që e pengojnë dy shtete tona ne një proces lehtësimi përfundimtar te marrëdhënieve të të gjitha natyrave përbejnë premisë por jo platformë zgjidhjes. Mbledhja e katërt e dy qeverive me 27 nëntor në Korçë e ka fokusin te fitimi i kohës së humbur. Fokusi e lehtësimin e procedurave administrative në dy anët e kufirit”, tha Rama, raporton lajmi.net.

Ai ka thënë se shqiptarët ndeshën me një absurd dhe do të punojnë që ta shembin murin dhe të nis bashkëpunimi midis dy vendeve.

“Shqiptarët ndeshen me një mur absurd, dhe ketë mure duam ta shembim për ta filluar vitin e ardhshëm me një kufi simetrik ngjashmëri me kufijtë midis vendeve të BE-së, kufij Evropian për Shqipëri e Kosovë. Me kontrolle të rralla. Ekuivalentimin e diplomave dhe aksesin në tregun e punës për të rinnjtë në të dy anët e vendeve. Unifikimi i tregut tonë duhet t’i paraprijë tregut rajonal. Dua te nënvizoj se Shqipëria dhe Kosova i kane mundësit te kenë modeli qe i paraprin krijimit te zonës ekonomike rajonale. Ta mbyllim procesin e bashkimit doganor në portin e Durrësit, është edhe porti i shqiptareve te Kosovës, porti qe duhet te kthehet ne dogane e Kosovës e Shqipërisë. Firmat e Kosovës që kontrollohen dy herë me dy palë procedura. Shqipëria dhe Kosova te përfitojnë nga mundësit përmes procesit te Berlinit dhe nga IPA. Vendosem t’i japim fund edhe historisë se shpenzimeve te buxheteve tona për te mbajtur seli diplomatike konsullore veç e veç. Kosova ka shume sfida, BE NATO, FAK-u gjithashtu, e siguroj Haradinajn qe Shqipëria e mbështet ne te gjitha zgjidjjet ne rrugetim euro atlantik. E mbeshtet dialogun Prisjtine Beograd, duke qen ne anen e Kosoves per nje zjidhje realiste, qlirimin e Serbiss nga makthi i se shkuares. me shqetsimnpo e ndjekim Demarkacionin, dhe duhet te gjendet rruga per zgjidhjen e ketij ngerqi”, ka thënë Rama./Lajmi.net/