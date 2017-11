Rama: Do ta nxjerrë Shqipërinë nga harta e kanabisit

Në komunikimin javor në Facebook, Edi Rama foli për luftën ndaj kanabisit, duke thënë se viti 2017 do ta nxjerrë Shqipërinë nga harta e vendeve të kanabisit.

“Ka qenë një luftë e vështirë në një fushë ku policia është përplasur me paligjshmërinë dhe me krimin. Vetëm dy vitet e fundit kemi sekuestruar 80 mln euro para të krimit. Por nuk kanë munguar në këtë luftë edhe kundërgoditjet e krimit. Mirënjohje e falenderime për punonjësit dhe drejtorët e policisë. 2017 do ta nxjerrë Shqipërinë nga harta e vendeve të kanabisit”, tha Rama.