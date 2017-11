Rama: As për Berishën nuk do pranonim arrestimin, nëse do kishte prova të tilla si për Tahirin

Nën pretendimin se po mbronte drejtësinë dhe jo Tahirin kur ai dhe partia e tij votuan kundër heqjes së imunitetit, Edi Rama deklaroi sot se as për Sali Berishën nuk do të pranonte arrestimin, nëse do të kishte prova si ato që u sollën për Tahirin. “As për Saliun nuk do pranonim arrestimin, nëse provat do të ishin si ato që u sollën për Tahirin.” – u shpreh Rama në emisionin “360 gradë”. Rama deklaroi se për Tahirin nuk ka hetim ndërkombëtar, por vetëm një hetim të Brendshëm, dhe ato që u sollën për të provuar akuzat ndaj Tahirit se bashkëpunonte në trafikun e drogës, nuk ishin prova. “Unë di që ish-ministri i Brendshëm është në hetim. Ka një hetim në Shqipëri, jo në Itali. Për sa kohë që hetimi nuk ka dhënë këtë rezultat dhe gjykimi nuk ka dhënë këtë rezultat, unë i kam besuar Tahirit dhe vijoj t’i besoj deri kur të dali me fakte dhe nëse do ketë gjykim për Tahirin.” – u shpreh Edi Rama.