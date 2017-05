Qytetari: Pse o Zot nuk ua merr shpirtin politikanëve shqiptarë, ja si i përgjigjet Edi Rama

Kryeministri Edi Rama shpeshherë zgjedh të diskutojë me qytetarë të rrjetin social Facebook. Veç këshillave që u jep komentuesve, ai nuk kursen as batutat. Lexojini disa nga to të bëra sot.

“Qytetari 1: Vettingu po vjen dhe per ju.

Edi Rama: Mirese te vije Klevi, qe ta marresh vesh edhe ti qe s’jemi te gjithe njesoj😊

Qytetari 2: Po ti do votosh ne 18 Qeshor, e ke prere bileten?!

Edi Rama: Ne 25 Lulezim😂

Qytetari 3: Sa nterezi e keni ju po .populli i shkret ca te bejn

Edi Rama: Lere popullin se nuk ka mbetur t’ia qash ti hallin o Vjolent, po shiko cfare do besh vete dhe filloje duke u marre me shume me shkolle e me pak me klube😀

Qytetari 4: O gjigand po ju pd-ps jeni njelloj. Apo ju te ps jeni te ndershem

Edi Rama: Po te ishim njelloj o flori edhe Shqiperia sot do ishte njelloj me ate qe ishte para 44 muajsh; edhe policia njelloj; edhe librat e shkolles njelloj; edhe qytetet njelloj; edhe ekonomia do rritej njelloj me zero presje dicka e jo me 3.5% dhe njelloj do vidhej energjia nga gjysma e miletit ne kurriz te gjysmes tjeter… Do me Eris?😀

Qytetari5: Ishalla iu kap te gjitheve vetingu o zot

Edi Rama: Erjon ti e paske ne terezi, veture po, birra po, vere po, vec te thuash ishalla per cdo gje tjeter te ka mbetur😂

Qytetari 6: Vendim gjykate i marr nen presionin tend Edi, besoj se kishte mjaftueshme te verteta ne cfare jane thene, pavarsisht se te djeg.

Edi Rama: Viola, lexo sa me shume xhan qe te flasesh bukur, te shkruash mire shqipen dhe te mos besh papagallin e kujt t’i thote gjerat sipas interesit! Jo vetem qe une nuk bej asnje presion mbi gjykatat, por shpifjet nga te vertetat i ndajne faktet e kush nuk i provon dot para gjykates ato qe thote per dike tjeter, quhet SHPIFES!

Qytetari 7: Po vjen Vetingu? Ai i shkret ka kohe qe eshte nis per te ardhur por sa klecka do gjeni ju rruges dhe as per te ardhur nuk ka.

Edi Rama: Ti mua me merr te keqen Endry, sepse nese ty te dukemi te gjithe njesoj ky s’eshte problemi im, po qe ne kete beteje historike per drejtesine jam ne balle bashke me Partine Socialiste nuk ka qorr e shurdh dhe jo me njeri me dy sy e me dy veshe qe ta mohoje #KrenarpërPS🌹

Qytetari 8: Mos u tall me denimin 500 000 leke dhe prokurori kerkon pafajsine 😭😭😭 e Me Mediun ne kupolen e vetingut

Edi Rama: Mediu s’eshte ne asnje kupole Vetingu, Vetingun do ta bejne komisionet e eksperteve dhe partneret nderkombetare, prandaj mos fol pa lidhje per gjera qe s’je i informuar!

Qytetari 9: Pse o zot nuk ua merr shpirtin te gjithve politikaneve shqiptare te majte dhe te djathte. Shpresoj qe te gjith te vdisni shpejt e shpejt se keti populli I keni marr shpirtin avash avash. Amen 🙏🙏🙏pse o zoti ke krijuar nje tufe delesh qe e kuptojn nga po vjen ujku dhe perseri shkojn ne drejtim te tij. Pse ? 😩😩 Pse terroristat vrasin njerez te pafajshem nuk vrasin politikanet ??? Pse ?????😩 ishalla zoti u jep drejtim gjonave se as edi dhe as luli nuk do i japin kurr as ato dy fisderrat Iliri me Saliun 😵🔫

Edi Rama: Bruins, lere zotin rehat dhe ushqe mendjen me lexime, se qenke shume rende😊” (sic.).