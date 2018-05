Qumili në Gjykatë, i akuzuar për rrahje të motrës

Gjatë seancës së kaluar i pandehuri është deklaruar i pafajshëm rreth akuzës për shkaktim të lëndimeve trupore ndaj motrës së tij.

Pasi që gjyqtari i çështjes Mentor Bajraktari lexoi provat materiale, i akuzuari kishte vërejtje duke thënë se “nëse në raportet mjekësore është dikush tjetër përveç doktorit Valdet Spahiu, atëherë ato dokumente janë fals”.

Po ashtu, i akuzuari e kundërshtoi edhe raportin e ekspertizës mjeko-ligjore, duke cekur se këto lëndime nuk ia ka shkaktuar ai.

E dëmtuara Floranta Radogoshi kishte deklaru

ar se në ditën kritike është rrahur edhe nga vëllai tjetër i saj, Mesut Radogoshi.

Gjatë rrjedhës së procedurës e dëmtuara prezantoi edhe disa dokumente të tjera shëndetësore, për të cilat deklaroi se “ ka qëndruar 10 ditë në Repartin e Neurologjisë për lëndimet rreth kokës për të cilat jam ende në trajtim”.

“Po ashtu kam pasur rritje të oresterolit dhe të tensionit të syve. E gjitha kjo si pasojë e stresit të shkaktuar nga rasti i fundit”, tha e dëmtuara Floranta Radogoshi.

Më pas i akuzuari lidhur me provat e paraqitura nga e dëmtuara theksoi se e njëjta ka mundur ta hapë rastin se kinse ka qëndruar në spital, pasi që është paciente e doktorit Ilir Grezda-neuropsikiatër në Spitalin Regjional në Gjakovë.

Prokurori Bajram Kryeziu në fjalën e tij tha se aktakuza mbështetet në prova dhe fakte, të cilat do të vërtetohen në shqyrtim gjyqësor, shkruan Kallxo.com.

Sipas aktakuzës në maj të vitit 2016, pas një fjalosjeje në mes tyre, duke i kërkuar që e dëmtuara ta lirojë shtëpinë, i akuzuari i shkakton lëndime të lehta trupore të dëmtuarës dhe për një moment përdor forcë ndaj saj duke e goditur me grushte dhe shuplaka në kokë dhe më pas e tërheq për hunde.

Me këto veprime i akuzuari Sevdai Radogoshi ka kryer veprën penale të lëndimit të lehtë trupor.

Gjyqtari i çështjes konstatoi se duke marrë për bazë që janë dy ekspertiza mjeko-ligjore të dy mjekëve ligjorë, atëherë në cilësinë e dëshmitarit do të thirret eksperti mjeko-ligjor Naim Uka për të dhënë shpjegime lidhur me lëndimet e pësuara nga e dëmtuara.

Seanca e ardhshme do të mbahet më 25 qershor.