Qeveria shkarkon Komisionin për Demarkacion

Qeveria e Kosovës ka shkarkuar Komisionin për Demarkacion me Malin e Zi me asnjë votë kundër dhe dy abstenime.

Në krye të këtij komisioni është propozuar Shpejtim Bulliqi, transmeton lajmi.net

Kryeministri ka thënë se komisioni i ri do t’i sjellë Qeverisë të gjeturat në lidhje me shenjëzimin e kufirit me shtetin e Malit të Zi.

Haradinaj qysh nga fushata ka thënë se Demarkacionin me Malin e Zi do ta bëj në version tjetër, pasi sipas tij kufiri është në Çakorr.

Bulliqi është shprehur i gatshëm për ta marrë pozitën e kryesuesit të komisionit. /Lajmi.net/