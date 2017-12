Qeveria procedon në Kuvend Marrëveshjen e Demarkacionit me Malin e Zi

Qeveria e Kosovës ka miratuar në mbledhjen e sotme raportin e Komisionit Shtetëror për Shënimin e Vijës Kufitare me Malin e Zi dhe Marrëveshjen e Demarkacionit me Malin e Zi me vetëm një abstenim.

Kryeministri i vendit Ramush Haradinaj tha se raporti dhe marrëveshja i dërgohen Kuvendit të Kosovës.