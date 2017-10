Qeveria premton t’i zgjidh problemet e qumështarëve

Zëvendëskryeministri, Fatmir Limaj sot është takuar me Shoqatat e Qumështarëve të Kosovës.

“Sot kishim një takim dhe dëgjuam problemet me të cilat ballafaqohen fermerët. Ka probleme që janë të zgjidhshme. Ato informacione që sot i morëm do t’i përcjell në qeveri. Tani ju ofrova ndihëm për t’i zgjidhur problemet dhe besoj që do ta ndërtojmë një partneritet”, ka thënë Limaj, përcjellë lajmi.net.

Ndërsa, kryetari i Shoqatës së Qumështarëve, Ramadan Memaj ka thënë se e kanë marrë zotimin nga ana e qeverisë që t’i zgjidhin këto probleme.

“Ne e njoftuam Limajn me disa nga problemet, sidomos me ato që kanë të bëjnë me rregullimin e tregut i cili është duke i shkaktuar një problem të madh industrisë së qumështit”, është shprehur Memaj./Lajmi.net/