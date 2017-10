Puthje të nxehta e prekje gjoksi, pamje nga festa e ‘çmendur’ e ditëlindjes së Encës

Këngëtarja Enca Haxhia gjatë gjithë ditës në forma të ndryshme ka festuar ditëlindjen.

Ajo është bërë 22 vjeçare dhe për këtë ditë, çdo gjë ishte speciale, shkruan lajmi.net

Por, në fakt, festa e vërtetë dhe e ‘çmendur’ ishte në mbrëmje.

Këngëtarja në Snapchat ka hedhur pamje ku shihet se po puthej në buzë me një femër dhe bënte lëvizje provokuese duke prekur gjoksin.

Se a do ketë me tepër, apo do mbarojë me kaq, presim të shohim në postet e radhës./Lajmi.net/