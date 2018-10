Puth vajzat në sytë e prindërve të tyre, shikoni si reagojnë ata

Ky djalë i ri, i ka vënë një qëllim vetes: Të ndalë vajza në rrugë që janë të shoqëruar me të afërm dhe të shkëmbejë me to puthje të zjarrta erotike e seksuale.

Në videon e mëposhtme shikoni sesi ky djalë fillimisht ndal një vajzë me gjyshin dhe gjyshen e saj dhe mes tyre nis një puthje epshore.

Menjëherë më pas ndal një vajzë që ecte në rrugë me të atin dhe bën të njëjtën gjë, në sy të babait të saj.

Madje, djaloshi nuk kursen as futjen e duarve në këtë video që ai thotë se e ka përgatitur si një test për të parë reagimin e të afërmve të vajzave që u rrëmben puthje erotike…