Publikohet premiera e ‘ShihTiKishe’ nga Agon Amiga dhe Cozman

Sapo është publikuar projekti më i ri muzikor i cili vjen në duet me Agon Amigën dhe Cozman.

‘ShihTiKishe’ mban titullin kënga të cilën fansat e dyshes dhe të labelit Babastars mezi e kanë pritur publikimin, shkruan lajmi.net

Kjo do të thotë që pavarësisht krizave që patën përbrenda grupit ata nuk po ndalen së punuari rreth projekteve të reja muzikore dhe derisa kjo këngë veç është publikuaredhe lideri i grupit, Ghetto Geasy do të vijë me një këngë me Skivin./Lajmi.net/