Publikohet pak nga dueti i Ermalit me Kiddën: Do ta djegim krejt lojën

Dueti i Ermal Fejzullahut me reperin Kidda është në furrë.

Kënga do të vijë me videoklip dhe pak nga ky projekt ka ndarë me ndjekësit Ermali i cili premton se kënga do të jetë një super hit, shkruan lajmi.net

”Shumë shpejt bashkë me Kiddën, me djegë krejt lojën”, ka shkruar ai pranë videos së publikuar.

Bashkëpunimi i fundit i Ermalit ishte ai me Bes Kallakun dhe kënga ‘Daja’ u pëlqyer mjaft shumë nga publiku./Lajmi.net/