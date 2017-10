Publikohet marrëveshja e VV-së me AKR-në dhe AAK-në në Kamenicë

Lëvizja Vetëvendosje në Kamenicë ka publikuar draft-marrëveshjen për bashkëqeverisje, e cila i është propozuar AAK-së dhe AKR-së.

Në ‘marrëveshjen politike’ thuhet se VV do të udhëheq me 60 % të drejtorive, AAK do ta ketë nënkryetarin e Komunës dhe 30 % të drejtorive komunale, kurse AKR kryesuesin e Kuvendit dhe 10 % të drejtorive, shkruan kamenicapress,