Publikohet biseda private mes Adriana Matoshit dhe vajzës së saj!

Aktorja Adriana Matoshi është njëra ndër femrat më të shoqërueshme.

Të tillë e përshkruajnë shoqëria e afërt por këtë e dëshmon edhe me publikimin e postimeve të ndryshme në rrjete sociale, shkruan lajmi.net

Ajo është tejet e afërt edhe me fëmijët e saj dhe muhabetet me vajzën e madhe Kaonën shihet se i ka si me një mike.

Para pak minutash ishte Adriana ajo e cila e ka publikuar një bisedë private e cila është zhvilluar mes saj dhe vajzës Kaonës, bisedë kjo shumë e lezetshme./Lajmi.net/