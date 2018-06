Publikohen imazhe pas hapjes së Botërorit ‘Rusia 2018’

Kampionati Botëror "Rusia 2018" tashmë ka filluar.

E hapjen e këtij Kampionati e kishte bërë Robbie Williams me sopranon ruse Aida Garifullina, shkruan lajmi net.

Ajo po cilësohet si njëra ndër femrat më seksi që e ka hapur Botërorin në një event kaq të madh, edhe pse nga ana tjetër është shumë profesionale në punën e saj.

Ndërsa së fundmi, në llogarinë personale Instagram, Aida ka publikuar disa fotografi që siç duket janë realizuar pas perfomancës së tyre.

“Me dy legjendat”, ka shkruar ajo.

Vlen të ceket se Era Istrefi, do jetë pjesë e Kampionatit për të performuar “Live it up” me Nicky Jam, Will Smith në mbyllje të ndeshjes finale. /Lajmi.net/