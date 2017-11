Pse Vetëvendosjes ende po i dhemb deklarata e Haradinajt për “sportet e rënda” /VIDEO

Deklarata e deputetit të athershëm të AAK-së, Ramush Haradinaj se “nuk merret me sporte të vogla”, kishte bërë bujë në kohën kur në Kuvend hidhej gaz lotsjellës.

Në muajin mars të vitit 2016 lideri i AAK-së kishte sqaruar arsyen pse asnjëherë nuk kishte gjuajtur gaz në Kuvendin e Kosovës, për t’i ndërprerë seancat.

Ai në RTV Dukagjini kishte thënë se “nuk mund të shkrryhet me polic nëpër korridoret e Kuvendit si Visar Ymeri”, shkruan lajmi.net

“Nuk mundem me u shkarravit. Jam gjeneratë tjetër. Nuk muj më hi në sporte të vogla. Nuk e boj atë send. Nuk muj me bo ato. Nuk jam kundër unë me bo atë. Me kërku prej meje me u shkrry, bofshi hajr, kurrë jo”, kishte thënë Ramush Haradinaj.

Kjo deklaratë aso kohe kishte nxitur reagimin e Lëvizjes Vetëvendosje, që edhe pse ishin si “opozitë e bashkuar”, kishte ironizuar me këtë deklaratë të Haradinajt.

Ata kishin reaguar duke i thënë liderit të AAK-së se duhet të merret vetëm me sporte të rënda.

E duket se Vetëvendosja ende nuk e ka harruar deklaratën e Ramush Haradinajt.

Në takimin e djeshëm që kryeministri pati me familjarët e të dënuarve në rastin Kumanova, një aktivist i kësaj partie e provokoi Haradinajn me një pyetje.

“A po merresh hala me sporte të rona”, ishte pyetja e Veron Hasanit, aktivistit të Vetëvendosjes e cila nxiti reagimin e kryeministrit të vendit.

“Dil bre ta shoh ftyrën. Sa vjet i ki… Nëse je i sporteve të rona, puna e mar të koftë se nuk e ka nalë kërkush konin”, iu përgjigj Haradinaj atij.

Ndryshe lideri i AAK-së edhe pasi është zgjedhur kryeministër ka pasur tone të ashpra ndaj partisë së Visar Ymerit.

I pyetur në një emision se pse Vetëvendosja nuk po e gjuan atë me vezë, Haradinajt ishte përgjigjur: “Nëse do të më gjuanin me vezë, unë i gjuaj me çka kam”. /Lajmi.net/