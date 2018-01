Pse meshkujt ‘mbarojnë’ për seks anal me femrat

Meshkujt e adhurojnë seksin anal dhe nëse partneri yt të ka kërkuar diçka të tillë, por ti ende nuk arrin ta kuptosh se përse atij i pëlqen kaq shumë, atëherë zbulo arsyet e vërteta.

1. Sepse ai jep ndjesi krej ndryshe në krahasim me seksin vaginal.

Është një zonë e re të cilën ai nuk e ka provuar më parë dhe nga ana tjetër zona anale është më e ngushtë dhe i fal mashkullit një kënaqësi të veçantë seksuale.

2. Sepse është një zonë e ndaluar.

Seksi anal vazhdon të konsiderohet ende disi tabu dhe një zonë e ndaluar. Pikërisht kjo e bën atë ta dëshirojë edhe më tepër.

3. Sepse aty është “zonë e virgjër”

Meshkujt mendojnë se nëse ti ke pasur eksperianca të tjera seksuale me të dashurit e tut ë mëparshëm, zona anale është e virgjër dhe është vetëm për atë.

4. Sepse është diçka e re

Seksi anal praktikohet shumë rrallë dhe nëse ju po e provoni për herë të parë, ai vdes nga dëshira për të shijuar një anë krejt të re seksuale tënden.

5. Sepse është një status për të…

Nëse miqtë e tij do të flasin për eksperincat e tyre me seksin anal, ai nuk do të dijë si të përgjigjet. Prandaj kjo eksperiencë është e rëndësishmë për të dhe i jep një lloj “statusi” mes miqve të tij.