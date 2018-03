Pse lindja natyrale është e rëndësishme edhe për foshnjën?

Sipas një studimi të kohëve të fundit vërtetohet se lindja normale është pozitive jo vetëm për nënën e re, por edhe për foshnjën e porsalindur.

Pasi lindja natyrale stimulon një proteinë tepër të rëndësishme për të zhvilluar trurin e foshnjës, gjë që nuk mund të ndodhë gjatë një lindje cezariane. Studimi i drejtuar nga një skuadër shkencëtarësh të një universiteti amerikan, evidenton sesi një proteinë e trurit e quajtur “Ucp2”, është tepër e rëndësishme për zhvillimin e neuroneve dhe për funksionet e trurit. Por jo vetëm, sepse “Ucp2” luan një rol thelbësor edhe në metabolizmin e yndyrës, i cili ndikon drejtpërsëdrejti tek niveli i qumështit të nënës së re.

Arsyet kundër lindjes me operim

− Probleme të shpeshta me frymëmarrjen tek foshnjat e lindura me prerje cezariane

− Foshnjat e lindura me prerje cezariane për shkak të anestezionit që përdoret gjatë operimit adaptohen më ngadalë

− Rreziku i madh nga krijimi i trombozës

− Probleme laktike nga ndikimi i gjatë i anestezionit

− Gjidhënja e vështirë dhe krijimi i kontaktit të parë me foshnjen

− Shërimi zgjat më shumë se sa nga lindja natyrale

− Nuk është zgjedhje e duhur nëse dëshironi shumë fëmijë, sepse secila prerje cezariane paraqet rrezik për shëndetin e nënës