Pse është më mirë të jesh single kur je 20 vjeçe?!

Shumica prej nesh dëshirojnë të kenë shoqëri. Ne duam të kemi dikë që të kalojë kohën tonë, të ndajmë pikëpamjet dhe mendimet tona, të shikojmë filma dhe të bëjmë shumë aventura që deri diku mosha na i lejon.

Shumë njerëz mendojnë se personi më i mirë për këtë është një i dashur. Kjo është arsyeja pse shumë vajza hyjnë në marrëdhënie serioze shumë shpejt, por ja cilat janë disa nga arsyet për t’ju treguar se qëndrimi single në 20-at tuaja mund të jetë gjëja më e mirë për ju.

Ndërtimi i një karriere

Të qenit në të 20-at tuaj është një kohë e mirë për t’u përqëndruar në karrierën tuaj. Kupton se ku dëshiron ta shohësh veten për disa vjet dhe të shkosh drejt këtij qëllimi pa shpërqendrimin e një marrëdhënieje të re. Ju do të falenderoni veten më vonë, kur të jeni një drejtoreshë në një kompani e do të kesh një jetë më të mirë, me kushte më të mira.

Ke më shumë kohë për veten

Askush nuk e njeh veten aq mirë në të 20-at. Jeni ende duke u formuar si person, prandaj është më mirë të përdorni këtë kohë për të vërtetuar veten tuaj, për të gjetur se çfarë ju pëlqen vërtet dhe për atë që ju me të vërtetë e urreni pa u ndikuar nga një person tjetër. Në këtë mënyrë, do të jeni më të gatshëm për një marrëdhënie më vonë dhe do të dini atë që kërkoni për njerëzit e tjerë.

Udhëto më shumë

Udhëtimi tashmë kërkon shumë planifikim dhe nëse jeni në një marrëdhënie bëhet dy herë më e vështirë, sepse ju duhet të mendoni rreth orarit të tyre. Por nëse jeni vetëm, ju mund të udhëtoni sa herë që dëshironi dhe në çdo cep të botës, pa u shqetësuar për askënd. Ju mund të hipni në një avion në Paris dhe pastaj të ndryshoni mendjen tuaj dhe të shkoni në Spanjë nëse doni, kush do t’ju ndalojë?

Jini spontan

Të 20-at tuaj është koha më e mirë për të qenë spontane, gjë që nuk është e lehtë për të bërë kur vazhdimisht duhet të marrësh në konsideratë dikë. Të qenit i vetëm ju lejon lirinë për të bërë çfarëdo që të doni sa herë që doni, pa pasur nevojë të mendoni për askënd tjetër përveç jush. Shkoni në atë koncert, shihni atë film, lëvizni në një vend tjetër, është koha juaj. Bëni çfarë të doni.

Kurseni para për veten tuaj

Marrëdhëniet shpesh kërkojnë shpenzime të mëdha. Të gjitha ato netë jashtë, kushtojnë para dhe të gjitha arrijnë deri në shuma shumë të mëdha dhe asnjëra prej nesh nuk ka aq shumë para rezervë në të 20-at e tyre, prandaj pse të mos kurseni kohën tuaj ndërsa mundeni dhe shpenzoni ato për veten në vend të dikujt tjetër.

Eksperimentoni me veten më shumë

Eksperimentoni me pamjen tuaj. Askush nuk tha se nëse nuk je në një marrëdhënie, duhet të bëhesh murgeshë. Në vend të kësaj, eksperimentoni sa më shumë që mundeni dhe eksploroni veten dhe trupin tuaj. Përcaktoni se çfarë ju pëlqen dhe çfarë ju bën të shënoni, shkruan revistaclass. Kjo do të jetë shumë e dobishme sapo të vendosni të jeni në një marrëdhënie. Do të jetë ndihmë e madhe kur të kërkoni një partner të ardhshëm.